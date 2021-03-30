Третья волна COVID-19. Премьер-министра настораживает эпидситуация в Бишкеке

Премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По ее данным, первый вице-премьер-министр Артем Новиков рассказал о работе по подготовке медучреждений к возможному увеличению уровня заражения COVID-19.
Улукбек Марипов подчеркнул, что система здравоохранения, медработники должны быть готовы к росту уровня заражения.
«Настораживает ухудшение ситуации по росту заболеваемости в Бишкеке и некоторых районах Чуйской области. Мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий, в том числе самым худшим. Организации здравоохранения, в первую очередь медработники, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, необходимым запасом лекарств и оборудованием для лечения пациентов. Особое внимание нужно уделить здоровью детей, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в школах и детских садах. Республиканский оперативный штаб должен активизировать работу и усилить контроль и мониторинг за эпидситуацией. Следует принимать своевременные меры в случае ухудшения ситуации», — сказал он.
Профильным госорганам поручено продолжить работу по поставкам в Кыргызстан вакцин против COVID-19.
Кроме того, Минздраву поручили проработать с частными медцентрами вопрос проведения вакцинации населения против коронавируса на платной и добровольной основах.
Отмечается, что в больницах страны есть запасы медикаментов на 1,5-2 месяца. Все аптечные пункты обеспечены запасом лекарств. Учреждения здравоохранения обеспечены кислородными концентраторами.