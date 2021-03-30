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Власть
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Премьер-министра настораживает эпидситуация в Бишкеке

Премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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По ее данным, первый вице-премьер-министр Артем Новиков рассказал о работе по подготовке медучреждений к возможному увеличению уровня заражения COVID-19.

Улукбек Марипов подчеркнул, что система здравоохранения, медработники должны быть готовы к росту уровня заражения.

«Настораживает ухудшение ситуации по росту заболеваемости в Бишкеке и некоторых районах Чуйской области. Мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий, в том числе самым худшим. Организации здравоохранения, в первую очередь медработники, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, необходимым запасом лекарств и оборудованием для лечения пациентов. Особое внимание нужно уделить здоровью детей, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в школах и детских садах. Республиканский оперативный штаб должен активизировать работу и усилить контроль и мониторинг за эпидситуацией. Следует принимать своевременные меры в случае ухудшения ситуации», — сказал он.

Премьер-министр призвал граждан проявить ответственность и заботу о своем здоровье и здоровье родных и не игнорировать соблюдение элементарных санитарных правил, таких как ношение масок и социальное дистанцирование.

Профильным госорганам поручено продолжить работу по поставкам в Кыргызстан вакцин против COVID-19.

Кроме того, Минздраву поручили проработать с частными медцентрами вопрос проведения вакцинации населения против коронавируса на платной и добровольной основах.

Отмечается, что в больницах страны есть запасы медикаментов на 1,5-2 месяца. Все аптечные пункты обеспечены запасом лекарств. Учреждения здравоохранения обеспечены кислородными концентраторами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188196/
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