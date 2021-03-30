Референдум. О движении средств отчитались пока только две группы агитации

Две группы агитации за проект новой редакции Конституции представили в контрольно-ревизионную группу ЦИК информацию о движении средств своих избирательных фондов.

Уточняется, что данные поступили только от двух групп, выступающих за проект нового Основного закона, во главе с Азаматом Байматовым и Шабдан уулу Чынарбеком соответственно.

На счету группы агитации во главе с Азаматом Байматовым 6 миллионов 167 тысяч сомов. Она потратила 1 миллион 701 тысячу. У группы Шабдан уулу Чынарбека доходы составили 100 сомов. Расходов нет. Сведений о движении средств групп, выступающих против новой Конституции, нет.

Отметим, всего зарегистрировано 15 агитационных групп, из которых 12 за и 3 против.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.