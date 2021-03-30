Референдум. В контрольном списке избирателей 3 миллиона 601 тысяча человек

В Кыргызстане составлен контрольный список избирателей. В него вошли 3 миллиона 601 тысяча человек.

Отметим, что явка на местные выборы и референдум по принятию проекта новой редакции Конституции, которые пройдут в один день, 11 апреля, будет считаться отдельно.

В ЦИК подчеркнули: уточнить себя в списке, а также внести в него коррективы можно было до 27 марта включительно.

В Бишкеке проголосуют 415 тысяч 944 человека, в Оше — 150 тысяч 351. За рубежом смогут принять участие в плебисците 54 тысячи 202 кыргызстанца. Уточняется, что идентификацию прошли 39,3 процента от общего числа избирателей. За пределами Кыргызстана эти данные составляют 29,9 процента.

В Центризбиркоме заметили, что те, кто не сдал до 22 марта биометрику, проголосовать не смогут. Окончательный список избирателей будет готов до 1 апреля.