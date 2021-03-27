Садыр Жапаров напомнил своим чиновникам, почему трижды сменилась власть в стране

Сегодня Садыр Жапаров принял участие в субботнике, который прошел на территории столичного парка Победы имени Даира Асанова, сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, на уборку парковой зоны вышли и сотрудники аппарата главы государства. Они также высадили саженцы деревьев.

Садыр Жапаров побеседовал с сотрудниками аппарата президента, коснулся актуальных общественно-политических процессов в стране, в том числе предстоящих выборов в местные кенеши и референдума.

Он отметил важность проведения честных и прозрачных выборов любого уровня, будь то избирательные процессы в местные кенеши или парламент страны.

Садыр Жапаров напомнил, что все три народных волнения за период независимости, приведшие к смене власти, случились по причине недовольства несправедливыми выборами. Глава государства подчеркнул, что проведение справедливых и честных выборов является залогом установления в стране мира, стабильности и развития.