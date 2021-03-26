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Власть

Кыргызстан заинтересован в поиске новых рынков для экспорта через Узбекистан

Премьер-министр Улукбек Марипов принял участие в расширенном девятом заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Улукбек Марипов подчеркнул, что сегодня в Кыргызстане задан новый импульс в работе по дальнейшему улучшению правовой базы для предоставления гарантий иностранным инвесторам. Уделяется большое внимание созданию благоприятных условий для их работы.

«Уверен, что с запуском Узбекско-Кыргызского фонда развития с уставным капиталом $200 миллионов будут реализованы крупные инфраструктурные проекты, продвинется сотрудничество в сфере инвестиций и реализации совместных инициатив. На сегодня у нас имеется большой потенциал в области легкой промышленности, открытия совместных экспортно ориентированных предприятий швейно-текстильной отрасли, перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции, включая продвижение вопросов строительства на территории страны торгово-логистических центров, агропродукции для аккумулирования и дальнейших поставок на рынки стран ЕАЭС и зарубежья», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что активизация транспортно-транзитного сотрудничества между странами с акцентом на взаимовыгодное использование транзитного потенциала двух государств является важным условием для расширения торговли. Кыргызская сторона заинтересована в совместном изучении новых рынков для экспорта продукции на рынки Афганистана и Пакистана транзитом через Узбекистан.

Улукбек Марипов также отметил важность продолжения переговоров по проекту строительства железнодорожной магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

«Несомненно, проект откроет дополнительные возможности по расширению как двустороннего, так и многостороннего торгово-экономического сотрудничества и внесет значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии», — подчеркнул премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187808/
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