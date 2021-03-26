ГКНБ продолжит задержания высокопоставленных лиц. Об этом на пресс-конференции заявил председатель спецслужб Камчыбек Ташиев.

Он прокомментировал уголовное дело в отношении депутата парламента Марата Аманкулова.

«Возбуждено дело по незаконному обогащению. Он будет отвечать перед законом. Вчера он оплатил уже часть суммы ущерба», — заявил Камчыбек Ташиев.

По его словам, из-за активной деятельности ГКНБ чиновники воздерживаются от незаконной деятельности.

«Никакого откупа нет. Мы открыто и четко работаем, потому что во главе ГКНБ стою я. Ни один сотрудник не получает мзду. Мы устанавливаем факты, возбуждаем дело и привлекаем к ответственности. Те, кто оплатил, выходит. Не будут платить — заставим. Один человек 2 миллиарда сомов заплатил. Еще один внес в бюджет 1 миллиард сомов. Судья 700 миллионов оплатил. Бабанов — 100 миллионов, мы его попросили помочь. Каждый день десятки и сотни миллионов оплачивают наши коррупционеры», — заключил Камчыбек Ташиев.