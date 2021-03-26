Чык эшикке. Камчыбек Ташиев нагрубил журналистам

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня провел пресс-конференцию по итогам переговоров в Ташкенте по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы.

Во время встречи он несколько раз нагрубил и сделал замечание журналистам.

Отвечая на вопрос о спорных участках с Узбекистаном, в частности вокруг анклавов Сох и Барак, попросил журналистку «Азаттыка» не перебивать его, когда она хотела уточнить.

«Вы меня послушайте либо выйдите. Не перебивайте», — заявил Камчыбек Ташиев.

Затем, комментируя вопрос о газовом и нефтяном месторождении в Баткене, которым пользуется Узбекистан, Камчыбек Ташиев заявил: журналисты намеренно распространяют недостоверную информацию.

«Вы, журналисты, самые умные, профессионалы, но иногда, зная, вы распространяете недостоверную информацию», — сказал он. Однако позже подтвердил заявление журналиста, сказав, что газохранилище с советских времен использовал Узбекистан и теперь тоже будет продолжать там работать.

«Газохранилище остается на территории Кыргызстана. Но месторождение передается в аренду Узбекистану», — заявил Камчыбек Ташиев.

Уточнить сроки и размер оплаты аренды за использование кыргызского газа не удалось, так как количество вопросов ограничили.