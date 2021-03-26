С диаспорой соотечественников в Узбекистане встретился Улукбек Марипов

Премьер-министр Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в Узбекистан встретился в Ташкенте с представителями кыргызской диаспоры, которые проживают в селе Манас Джизакского района.

Он поблагодарил соотечественников за бережное сохранение культуры и традиций кыргызского народа.

«Я рад нашей встрече и возможности передать слова приветствия от имени президента Кыргызской Республики. К сожалению, из-за загруженной программы мы не успели приехать в село, но я рад слышать, что у вас все хорошо и вы довольны жизнью тут. Хочу выразить благодарность руководству Республики Узбекистан, которое уделяет большое внимание развитию и благоустройству села, где проживают этнические кыргызы», — сказал Улукбек Марипов.

Представитель диаспоры отметил, что в настоящее время в Узбекистане проживают более 300 тысяч этнических кыргызов.

«Село Манас, наиболее удаленный от центра населенный пункт района, появилось в 60-х годах прошлого века. Сегодня в нем проживает более 6,5 тысячи человек. Мы живем в достатке, для нас созданы все условия. Всего в республике функционируют 55 общеобразовательных кыргызских школ, из которых 14 полностью кыргызскоязычные. Мы очень надеемся, что по итогам визита главы государства в Республику Узбекистан будут активизированы переговоры по завершению делимитации и демаркации межгосударственной границы», — подчеркнул Рахматулла Джаббанов.

Премьер-министр выслушал пожелания кыргызской диаспоры и ответил на интересующие вопросы.

Отмечено, что в рамках дней культуры двух стран участники ансамбля песни и пляски «Маржан» села Манас смогут приехать на историческую родину.

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Ранее, в 2018 году, жители села Манас жаловались на плохую инфраструктуру населенного пункта и отсутствие школы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев лично прибыл сюда и пообещал решить проблемы.

Село, отдаленное от районного центра, нуждалось в кардинальном улучшении инфраструктуры. По инициативе Шавката Мирзиеева здесь осуществлена широкомасштабная работа. Полностью отремонтирована кровля 34 многоэтажных домов, снесены неприглядные постройки, вместо них возведены новые подсобные сооружения, построены пункты торговли и бытового обслуживания, посажено множество фруктовых и декоративных деревьев.

Для обеспечения населения чистой питьевой водой проложено 6,5 километра водопровода, очищены коллекторно-дренажные сети длиной 41 километр. С целью обеспечения работой женщин введены в строй два швейных цеха, трудоустроены более 120 женщин. Вместо сельского врачебного пункта возведена современная семейная поликлиника.

В Узбекистане действует шесть национальных культурных центров — в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской и Сырдарьинской областях, которые объединяет Республиканский кыргызский культурный центр, работающий в Ташкенте с 1995 года.

Улукбек Марипов прибыл в Ташкент для участия в IX заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.