Жылдызкан Джолдошева заявляет, что ее сына уволили после критики Садыра Жапарова

Сына члена партии «Мекенчил» Жылдызкан Джолдошевой, который работал в аппарате президента, уволили. Об этом экс-депутат парламента сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, причиной увольнения послужило ее выступление на конференции о текущей политической ситуации в стране.

«Моего сына 1,5 месяца назад на работу пригласил руководитель аппарата Суйун Касманбетов. Вчера после моего выступления на конференции и высказанного личного мнения о Джеруе и «Камбарата-1» сына уволили. Я привыкла к гонениям за свою политическую деятельность. Но хотела бы обратиться к Садыру Жапарову: не трогай детей и принимайте правду, чтобы потом не сожалеть», — написала Жылдызкан Джолдошева.