Административный суд отказал Жылдызкан Джолдошевой: она готовит жалобу в ВС КР

Административный суд Бишкека сегодня отказал в удовлетворении иска Жылдызкан Джолдошевой, баллотировавшейся в Жогорку Кенеш по округу № 8. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Жылдызкан Джолдошева подала иск 9 декабря, оспаривая решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Она заявила, что в отношении нее распространены ложные обвинения, после чего часть результатов голосования аннулирована. По словам кандидата, таким образом, нарушены ее права и права ее избирателей.

На досрочных выборах 30 ноября Жылдызкан Джолдошева получила 1 тысячу 894 голоса (6,13 процента) и вышла в лидеры по гендерной квоте в округе. Однако после появления видеозаписей, на которых зафиксирован предполагаемый подкуп голосов, территориальная комиссия аннулировала итоги голосования на участках № 5249 и 5514 в округе № 8. Кандидат заявила, что не согласна с решением суда и намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции — Верховном суде.