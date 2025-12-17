Без мандата. Верховный суд КР не удовлетворил жалобу Жылдызкан Джолдошевой

Верховный суд Кыргызстана отказал в удовлетворении жалобы кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Жылдызкан Джолдошевой, которая требовала отменить решение ЦИК с результатами.

Фото СМИ

Напомним, Жылдызкан Джолдошева набрала большинство голосов избирателей, баллотировавшись по избирательному округу № 8. И проходила в парламент по женской квоте. Однако окружная избирательная комиссия согласилась, что на участках № 5514 и 5249 были выявлены нарушения, и аннулировала их итоги. Это повлияло на общий результат голосования. ЦИК постановила, что в Жогорку Кенеш проходит кандидат Нуржамал Торобекова.

Жылдызкан Джолдошева заявляет, что решение ВС КР было ожидаемым, а ее место в парламенте заняла родственница председателя Центризбиркома.

«Конечно, мы ожидали, что и в Верховном суде будет такая же ситуация, как и в административном суде Бишкека. Я еще ранее поняла, что в этом вопросе есть вмешательство извне. Кто именно замешан — этот вопрос для меня пока остается открытым», — сказала она журналистам.

Ранее Жылдызкан Джолдошева обратилась с иском в Административный суд Бишкека, требуя отменить постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Суд встал на сторону ЦИК.