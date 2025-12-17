10:17
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Без мандата. Верховный суд КР не удовлетворил жалобу Жылдызкан Джолдошевой

Верховный суд Кыргызстана отказал в удовлетворении жалобы кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Жылдызкан Джолдошевой, которая требовала отменить решение ЦИК с результатами.

СМИ
Фото СМИ

Напомним, Жылдызкан Джолдошева набрала большинство голосов избирателей, баллотировавшись по избирательному округу № 8. И проходила в парламент по женской квоте. Однако окружная избирательная комиссия согласилась, что на участках № 5514 и 5249 были выявлены нарушения, и аннулировала их итоги. Это повлияло на общий результат голосования. ЦИК постановила, что в Жогорку Кенеш проходит кандидат Нуржамал Торобекова.

Жылдызкан Джолдошева заявляет, что решение ВС КР было ожидаемым, а ее место в парламенте заняла родственница председателя Центризбиркома.

«Конечно, мы ожидали, что и в Верховном суде будет такая же ситуация, как и в административном суде Бишкека. Я еще ранее поняла, что в этом вопросе есть вмешательство извне. Кто именно замешан — этот вопрос для меня пока остается открытым», — сказала она журналистам.

Ранее Жылдызкан Джолдошева обратилась с иском в Административный суд Бишкека, требуя отменить постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Суд встал на сторону ЦИК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354868/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2025. Жылдызкан Джолдошова и Ыргал Кадыралиева обратились в Верховный суд
Административный суд отказал Жылдызкан Джолдошевой: она готовит жалобу в ВС КР
Жылдызкан Джолдошева просит руководство КР не допускать беззакония по округу № 8
Жылдызкан Джолдошева просит президента освободить политиков и журналистов
Июньские события — 2010. Жылдызкан Джолдошова заявила о давлении на ее семью
Июньские события — 2010. Свидетель: о трагедии временщиков предупреждали
Июньские события — 2010. Жылдызкан Джолдошова рассказала о виновных в трагедии
Президент Кыргызстана признал, что за два года поменял трех министров энергетики
Жылдызкан Джолдошова призвала президента избавиться от подхалимов во власти
Жылдызкан Джолдошова просит Садыра Жапарова не крышевать членов своей команды
Популярные новости
Кабмин отменил ряд устаревших решений по&nbsp;зарплате и&nbsp;трудовым книжкам Кабмин отменил ряд устаревших решений по зарплате и трудовым книжкам
Президент освободил от&nbsp;должности посла Кыргызстана в&nbsp;Италии Таалая Базарбаева Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Сквозь метровый снег к&nbsp;школе: президент пригласил ученика на&nbsp;елку Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Бизнес
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
MEGA делает шаг к&nbsp;суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24 MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
17 декабря, среда
10:15
Подозреваемого в мошенничестве на $100 тысяч задержали в Бишкеке Подозреваемого в мошенничестве на $100 тысяч задержали...
10:05
Без мандата. Верховный суд КР не удовлетворил жалобу Жылдызкан Джолдошевой
09:57
Хадж-2026: паломников обязали пройти вакцинацию от менингита и гриппа
09:51
«Фридом банк Казахстан» хочет создать «дочку» в Кыргызстане
09:43
В Оше проводятся работы по очистке и ремонту водохозяйственных каналов