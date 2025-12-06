Новый глава ГУОБДД раскритиковал подчиненных за увеличение количества ДТП

Новый глава Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Азенбек Козукеев раскритиковал подчиненных за увеличение количества ДТП.

Как информирует пресс-служба ведомства, он провел совещание с личным составом управления по Чуйской области.

Начальник ГУОБДД подверг критике работу руководителей районов, на территории которых увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Он дал месяц на устранение недостатков и предупредил, что по итогам года будут приняты соответствующие меры.

Азенбек Козукеев потребовал усилить контроль за получением лицензий водителями такси, избегать коррупционных проявлений и строго соблюдать служебную дисциплину.

Новый глава ведомства назначен на должность 6 ноября 2025 года.