Загрязнение воздуха в Бишкеке: чиновники и депутаты обсуждают проблему

Сегодня в парламенте обсуждают вопрос о мерах по снижению уровня загрязнения воздуха в Бишкеке.

Депутат Бактыбек Турусбеков спросил у первого вице-премьер-министра Артема Новикова о том, был ли ранее проведен спектральный анализ воздуха в разное время года.

Директор Госагентства окружающей среды и лесного хозяйства Динара Кутманова ответила, что мониторинг ведет гидрометеорология, за уровнем загрязнения воздуха постоянно следят.

«Есть превышение загрязнения воздуха по сере, формальдегиду, есть пробросы. Превышение бывает до 22 раз. Гидрометеослужба сейчас не проводит замеры на твердые частицы из-за отсутствия технического оснащения. Готовим проект по оснащению новыми датчиками и укреплению стационарных постов», — сказала она.

Нардепа не устроил такой ответ. По словам Бактыбека Турусбекова, правительство должно провести анализ и выяснить, кто больше загрязняет воздух — ТЭЦ, частный сектор или автотранспорт. «Со школьной скамьи известно — чтобы решить задачу, нужны исходные данные. А что мы решаем, если не знаем, кто виноват?» — возмутился он.

Чиновники пояснили, что фактически оценить уровень выбросов ТЭЦ Бишкека при невозможности сделать замеры внутри котлов кабмин не может.