Садыр Жапаров предложил Катару рассмотреть вопрос о введении безвизового режима

Президент Садыр Жапаров сегодня принял посла Катара в Кыргызстане Абдуллу бин Ахмеда Аль-Сулайти. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по вопросам развития политического и торгово-экономического сотрудничества. Стороны заметили, что за последние годы между двумя странами организовано много совместных мероприятий и взаимных визитов на разных уровнях.

«В целях оживления кыргызско-катарских отношений и выведения их на новую ступень президент отметил своевременность и актуальность организации визитов высокого уровня между двумя государствами. И напомнил послу, что государственный визит эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в Кыргызстан в 2020-м был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции, подчеркнув, что кыргызская сторона ожидает его в текущем году», — отмечает пресс-служба.

Садыр Жапаров призвал совместно и активно продвигать приоритетные направления торгово-экономического сотрудничества, предложив провести в этом году второе заседание кыргызско-катарской межправительственной комиссии.

Глава государства выразил готовность экспортировать экологически чистые отечественные сельскохозяйственные продукты в арабские страны, включая Катар. Он также предложил рассмотреть вопрос о введении безвизового режима для граждан Кыргызстана в Катар.