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Власть
Сюжет: COVID-19

Садыр Жапаров встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ

Президент Садыр Жапаров встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге, который прибыл в страну с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Стороны обменялись мнениями о деятельности ВОЗ и продолжении дальнейшего сотрудничества в области здравоохранения, нацеленного на улучшение здоровья населения республики.

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Президент поблагодарил ВОЗ за оказанную помощь в вопросах борьбы с пандемией и отметил существенную роль организации в разработке межсекторального межведомственного плана готовности и реагирования на коронавирусную инфекцию в Кыргызстане. Он позитивно оценил сотрудничество с Европейским региональным бюро ВОЗ и заметил, что кыргызская сторона разделяет стратегические цели организации в области охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Садыр Жапаров выразил надежду на дальнейшее содействие ВОЗ в вопросах совершенствования механизмов планирования и финансирования услуг здравоохранения на основе потребностей населения с учетом международного опыта. Он также подчеркнул готовность к сотрудничеству по внедрению цифрового здравоохранения, совершенствованию политики в отношении психического здоровья и психосоциальной поддержки граждан, по вопросам ликвидации болезней, предупреждаемых путем вакцинирования населения и пропаганды здорового образа жизни.

Кыргызская сторона готова к совместной работе по профилактике неинфекционных заболеваний, усилению кадрового и научного потенциала и формированию эффективной кадровой политики в сфере здравоохранения.

Ханс Клюге отметил, что с момента его последнего визита в Кыргызстан в стране наблюдается ряд положительных преобразований в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что в республике созданы хорошие условия для реформирования и развития системы здравоохранения, и отметил особую важность мер, отраженных в Указе «О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в КР».

По его словам, на сегодня приоритетом должны быть сохранение здоровья населения и вакцинация от коронавирусной инфекции.

Ханс Клюге добавил, что для развития медицины очень важна цифровизация, и ВОЗ готова сотрудничать в этом направлении с Кыргызстаном. Он также отметил существенные достижения в области реформирования первичной медико-санитарной помощи, данному направлению необходимо и далее уделять большое внимание.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187613/
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