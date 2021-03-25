Выборы в БГК. Жители новостройки «Колмо» за Бактыбека Абдиева и партию «Эмгек»

Кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии «Эмгек» Бактыбек Абдиев 24 марта провел очередную встречу с избирателями. На сей раз в новостройке «Колмо». Он в ней живет, представлял ее в горкенеше уходящего созыва и от нее же вновь баллотируется.

Встреча прошла в необычном формате — благодарные избиратели сами рассказали о достижениях Бактыбека Абдиева. По их словам, он за четыре года сделал многое. Благодаря ему в новостройке «Колмо» заасфальтировано большинство крупных дорог. Четыре улицы подключены к системе канализации. 70 процентов территории охвачено наружным освещением.

По словам Бактыбека Абдиева, готовы проекты по подключению к канализации еще 14 улиц этой новостройки. Будет заасфальтирована улица Мыскал и участок улицы Республиканской (от улицы Мыскал до БЧК). Есть проект по возведению насосной станции. Уже вырыт котлован под строительство двухэтажного городского отделения милиции. По улице Тендик, одной из центральных в жилмассиве, планируется пустить маршрутное такси.

«Благоустройство новостроек — лишь часть обширной предвыборной программы партии «Эмгек». Партия планирует создавать рабочие места, бороться с бюрократией, улучшать экологию и многое другое, что позитивно повлияет на вашу жизнь», — отметил Бактыбек Абдиев.

Двери дома Бактыбека Абдиева всегда открыты — мы можем обратиться к нему с какой-либо проблемой, и он обязательно отреагирует. Сейчас он по просьбе жителей работает над целым рядом проектов. Надо дать ему их закончить. Житель «Колмо» Анарбек Мырсраимов

«Бактыбек Абдиев делает много полезного для всего города. Не заметить результаты его работы невозможно. Его планы отражают наши нужды. Поэтому призываю всех поддержать «Эмгек» на предстоящих выборах», — сказал другой житель, Омурзак Субагожоев.

В избирательном бюллетене партия «Эмгек» идет под № 22.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Эмгек партиясы» уполномоченным представителем по финансовым вопросам М. Омуралиевой.