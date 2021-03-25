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Власть

Митинг против застройщиков. Вице-мэр не знает, кем выданы участки под стройку

В Бишкеке завершился митинг против застройщиков. К участникам акции вышел вице-мэр столицы по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамат Сагындык уулу.

По его словам, с 2019 года действует мораторий на предоставление земли. Участки, о которых идет речь, были предоставлены в 2017-м, но не за последние два-три года.

«Действительно, на сегодня в пяти местах города есть участки, где стройкомпании внаглую ведут строительство жилых домов на месте детских площадок, футбольных полей и придомовых дворов. Мы на стороне горожан. Мэрия приостановила строительство этих объектов на время разбирательств», — сказал Азамат Сагындык уулу.

Он отметил, что по требованию горожан во всех четырех районах будут созданы рабочие комиссии для выяснения всех обстоятельств.

«Мы не знаем, кем и как были выделены эти участки. Но на сегодня по этим землям ведется тщательная проверка. Если найдем хоть одну лазейку, однозначно отменим решение о предоставлении земли», — заключил Азамат Сагындык уулу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187552/
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