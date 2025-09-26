17:33
Агент 024

Платим комуслуги по коммерческим тарифам. Жильцы многоэтажки возмущены поборами

Владельцы квартир в жилом комплексе «Кубаныч» в Бишкеке заявили о грубых нарушениях со стороны застройщика KG Vostok Service. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, дом до сих пор не введен в эксплуатацию, однако компания требует с жильцов оплату за комуслуги по коммерческим тарифам и угрожает отключением света и воды.

«Мы живем в доме, но до сих пор платим за свет и воду по коммерческим тарифам. Недавно компания выставила нам огромные счета за электроэнергию. В моей однокомнатной квартире за прошлую зиму сумма вышла почти 30 тысяч сомов, а у трехкомнатных — больше 50 тысяч. Это при том что обычные жители платят в 2-3 раза меньше», — рассказал один из владельцев квартиры.

Жильцы подчеркнули, что не согласны с выставленными счетами:

  • в договоре указано, что дом должны были ввести в эксплуатацию в 2023 году, а значит обязательства застройщика по тарифам до этого срока уже утратили силу;
  • рост тарифов (3,18–3,34 сома за киловатт часов электроэнергии вместо 1,37 для населения) делает оплату неподъемной для многих семей;
  • задержка сдачи дома в эксплуатацию не по их вине, поэтому платить по коммерческим тарифам они считают незаконным.
Читайте по теме
Обвал стены многоэтажки: восемь квартир теперь непригодны для проживания

Кроме того, жители отмечают, что проект дома изначально предусматривал 15 этажей, но в итоге построили 16. Также во время строительства обрушилась одна из стен, после чего добавили еще один этаж. По их мнению, эти факты ставят под сомнение законность этих пристроек.

В коллективном обращении жильцы просят:

  • ввести дом в эксплуатацию;
  • оплачивать коммунальные услуги до ввода дома за счет застройщика;
  • прекратить незаконное давление и угрозы отключения электроэнергии и воды;
  • выдать технические паспорта.

Отмечается, что жители уже обращались в строительную компанию, Антимонопольную службу, Минстрой и даже в прокуратуру, но все безуспешно.
