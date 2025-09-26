16:02
Происшествия

ГКНБ задержал застройщиков «Санхаус плюс» за обман жильцов

ГКНБ сообщил о задержании руководителей строительной компании, причастных к нарушениям при возведении жилого комплекса «Санхаус плюс» в микрорайоне «Восток-5» Бишкека.

Как отметили в спецслужбах, 24 сентября в соцсети Facebook появилось видеообращение жильцов комплекса с жалобой на подрядчика. По их словам, дом не был сдан в эксплуатацию, а часть обещанных условий — система безопасности, огороженная территория и подземный паркинг — так и не реализована.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Задержаны застройщики «Санхаус плюс» за обман жильцов

Проверка показала, что застройщик нарушил проектную документацию: вместо подземного паркинга оборудованы коммерческие помещения. Это грубо нарушило условия договоров купли-продажи и права жильцов, а также усугубило транспортную нагрузку в районе.

По данным ГКНБ, руководители компании неоднократно пытались добиться включения объекта в список строек, подпадающих под амнистию, через Минстрой, чтобы избежать обязательств по строительству парковки.

В результате мероприятий задержаны директор строительной компании О.Б.М. и руководитель проектной организации Б.Э.Б. Оба помещены в ИВС ГУВД столицы.

В ходе следствия они признали нарушения и обязались обустроить парковочные места на прилегающей территории.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345054/
