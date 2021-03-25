11:46
USD 84.80
EUR 100.29
RUB 1.11
Власть

Аттестация акимов и их заместителей в Ошской области. Четыре человека не прошли

В Ошской области один аким и трое заместителей главы райгосадминистрации не прошли аттестацию. Об этом 24.kg сообщили в Госкадровой службе.

По ее данным, в рамках реализации указа президента Садыра Жапарова «О новой государственной кадровой политике» завершена аттестация глав районных местных государственных администраций и их заместителей в Ошской области.

Уточняется, что замакима Ноокатского района не смог пройти компьютерное тестирование, набрав меньше 50 процентов баллов, и не был допущен к следующему этапу.

По результатам собеседования, являющегося завершающим этапом аттестации, четверо из 18 чиновников не соответствуют занимаемой должности. Это аким Алайского района и заместители глав райгосадминистрации Ноокатского, Кара-Кульджинского, Кара-Суйского районов.

Один человек соответствует занимаемой должности и рекомендуется к продвижению по службе.

13 человек соответствуют занимаемым должностям.

По результатам проведенной аттестации комиссией будут внесены предложения в правительство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187484/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
На вакансию акима Кара-Суйского района претендуют 74 человека
Депутат предлагает наделить акима района дополнительными полномочиями
Аттестация акимов и их заместителей в Джалал-Абаде. Пять человек не прошли
Аттестация акимов и их заместителей в Нарыне. Три чиновника не прошли
В Нарынской области началась аттестация акимов районов и их заместителей
Наши директора школ — не бедные овечки. Депутат про законопроект об аттестации
Родители финансируют 52 статьи расходов Минобразования, государство — семь
Бездарный и коррупционный. Юрист о законопроекте аттестации директоров
Аттестация директоров. В Минобразования рассказали, как она будет проводиться
Начались весенние полевые работы. Премьер пригрозил акимам внезапными проверками
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил провести дополнительную докапитализацию &laquo;РСК Банка&raquo; Садыр Жапаров поручил провести дополнительную докапитализацию «РСК Банка»
В&nbsp;аппарате президента объяснили, почему Жапыкееву присвоили звание В аппарате президента объяснили, почему Жапыкееву присвоили звание
Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и&nbsp;приближается к&nbsp;опасному Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному
В&nbsp;госорганах продолжаются кадровые перестановки. Кого и&nbsp;куда назначили В госорганах продолжаются кадровые перестановки. Кого и куда назначили
Бизнес
Рынок &laquo;Дордой&raquo; переходит на&nbsp;цифровую платформу Dordoi TW&nbsp;Scorex Рынок «Дордой» переходит на цифровую платформу Dordoi TW Scorex
Купите в&nbsp;кредит газовый котел и&nbsp;получите грант до&nbsp;20&nbsp;процентов от&nbsp;суммы кредита Купите в кредит газовый котел и получите грант до 20 процентов от суммы кредита
Мобильный оператор&nbsp;О! приглашает молодежь на&nbsp;работу Мобильный оператор О! приглашает молодежь на работу
MegaCom продолжает наращивать покрытие сети&nbsp;4G MegaCom продолжает наращивать покрытие сети 4G
25 марта, четверг
11:41
Скандал в Оперном. Комиссия завершила свою работу Скандал в Оперном. Комиссия завершила свою работу
11:40
Бишкекчане требуют, чтобы горкенеш отчитался, куда потратили 150 миллионов сомов
11:37
Отмечен прогресс Кыргызстана в противодействии отмыванию доходов
11:33
Ирина Карамушкина требует пересмотреть уголовное дело о событиях в Кой-Таше
11:31
Кыргызстанские боксеры завоевали четыре медали на международном турнире в Турции