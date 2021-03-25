Аттестация акимов и их заместителей в Ошской области. Четыре человека не прошли

В Ошской области один аким и трое заместителей главы райгосадминистрации не прошли аттестацию. Об этом 24.kg сообщили в Госкадровой службе.

По ее данным, в рамках реализации указа президента Садыра Жапарова «О новой государственной кадровой политике» завершена аттестация глав районных местных государственных администраций и их заместителей в Ошской области.

Уточняется, что замакима Ноокатского района не смог пройти компьютерное тестирование, набрав меньше 50 процентов баллов, и не был допущен к следующему этапу.

По результатам собеседования, являющегося завершающим этапом аттестации, четверо из 18 чиновников не соответствуют занимаемой должности. Это аким Алайского района и заместители глав райгосадминистрации Ноокатского, Кара-Кульджинского, Кара-Суйского районов.

Один человек соответствует занимаемой должности и рекомендуется к продвижению по службе.

13 человек соответствуют занимаемым должностям.

По результатам проведенной аттестации комиссией будут внесены предложения в правительство.