Улукбек Марипов: Если акимы не справляются с проблемами, пусть освобождают места

Премьер-министр Улукбек Марипов поручил недостроенные школы завершить в ближайшие три года. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Нарынскую область, передает пресс-служба правительства.

По ее данным, глава кабмина встретился с жителями нескольких сел Кочкорского района. Он обсудил имеющиеся проблемные вопросы, связанные с поливной водой, ветхим состоянием ирригационных объектов, незавершенным строительством школ, повышением цен на продукты питания, выплатой социальных пособий.