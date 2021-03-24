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Власть

Улукбек Марипов: Если акимы не справляются с проблемами, пусть освобождают места

Премьер-министр Улукбек Марипов поручил недостроенные школы завершить в ближайшие три года. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Нарынскую область, передает пресс-служба правительства.

По ее данным, глава кабмина встретился с жителями нескольких сел Кочкорского района. Он обсудил имеющиеся проблемные вопросы, связанные с поливной водой, ветхим состоянием ирригационных объектов, незавершенным строительством школ, повышением цен на продукты питания, выплатой социальных пособий.

Строительство школы в селе Туз, рассчитанной на 225 ученических мест, началось в 2019-м. Тендерная стоимость проекта составляет 58,3 миллиона сомов, а строительные работы на объекте завершены на 70 процентов.

«Из бюджета будут выделены необходимые финансовые средства на завершение работ. В новом учебном году дети пойдут в школу, где для них будут созданы все условия для получения знаний. По всей республике имеются школы, строительство которых, к большому сожалению, не завершается ввиду отсутствия финансовых средств. Несмотря на складывающиеся непростые условия, правительство приложит все усилия для завершения строительства учебных заведений, процент готовности которых составляет более 60-70 процентов. В ближайшие три года эта работа должна быть завершена», — отметил Улукбек Марипов.

Он подчеркнул важность эффективной работы акимов районов в вопросах привлечения инвестиций, содействия в создании новых рабочих мест, обеспечения соответствующей экономической привлекательности вверенных территорий, улучшения социально-экономического положения населения.

Если акимы не справляются с решением проблемных вопросов населения, они должны освободить место для тех, у кого есть желание, мотивация и знания для решения накопившихся вопросов.

Улукбек Марипов

Премьер-министр добавил, что правительство приложит все усилия для завершения строительства всех недостроенных школ, несмотря на дефицит бюджетных средств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187459/
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