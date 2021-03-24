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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы и референдум. У ЦИК второй день не работает сайт

Второй день не работает официальный сайт Центризбиркома.

В пресс-службе 24.kg пояснили, что проводится профилактика. Когда ресурс заработает, неизвестно.

Фото Скриншот сайта ЦИК

Вместе с тем ЦИК сейчас является ключевым органом. В стране объявлены местные выборы в 428 кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Сайт должен обновляться регулярно. Но уже вторые сутки страница не грузится.

В свою очередь глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов отметил, что на ресурс Центризбиркома сегодня нужно уже вывесить доходы-расходы партий по линии избирательных фондов. Со дня агитации прошло уже 12 дней. Данные должны обновляться каждую неделю.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187433/
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