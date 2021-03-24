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Власть
Сюжет: COVID-19

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса

Президент Владимир Путин накануне сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Издание отмечает, что глава государства чувствует себя хорошо, сегодня у президента будет обычный рабочий день.

В Кремле не стали уточнять, на какой из трех российских вакцин остановил свой выбор глава государства. Ранее, отвечая на вопрос, какой именно вакциной будет привит Владимир Путин, Дмитрий Песков сказал, что это будет один из трех разработанных в России препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». «Все они хорошие и надежные», — резюмировал Песков. Представитель президента добавил, что процедура не станет публичным мероприятием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187368/
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