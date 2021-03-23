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Власть

В Джумгале чиновники незаконно присваивали себе зарплату сотрудников

Должностные лица Джумгальского районного управления водного хозяйства незаконно присваивали себе средства фонда заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нарынской области.

По ее данным, по результатам проведенной проверки установлено, что чиновники, используя свое служебное положение, с целью извлечения выгоды на систематической основе присваивали денежные средства фонда заработной платы работников организации путем подделки финансово-бухгалтерской документации.

Ущерб государству составил 3 миллиона 62 тысячи 330 сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187282/
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