Вместо формы № 2. В соцсетях обсуждают массовую прописку для включения в списки

В социальных сетях обсуждают использование формы № 1 для включения избирателей в списки участковых избирательных участков. Об этом сообщается в реестре жалоб и нарушений на выборах депутатов местных кенешей и референдуме ЦИК.

По его данным, в соцсетях появилась аудиозапись из группы в WhatsApp под названием «Штаб», где неизвестная женщина дает указания о том, что можно направлять людей в участковые избирательные комиссии для регистрации по форме № 1 и включения их в списки избирателей.

«Кроме этого, даются указания об обеспечении подвоза граждан в участковые избирательные комиссии. Далее она сообщает, что, согласно закону, можно прописываться в квартирах, но не более 10 человек, дабы не вызывать подозрений. В конце автор видео показывает договор, заключаемый с агитаторами, где указана оплата в размере 3 тысяч сомов», — отмечается в реестре.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева заявила 24.kg, что по данному сообщению ЦИК обратилась в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру. По ее словам, избиратель может воспользоваться формой № 1 при смене адреса регистрации (прописки) для включения его в списки избирателей участка.

«То, что услышала в аудио, очень сильно насторожило, мы передали в правоохранительные органы, чтобы они выяснили, кому принадлежит голос, в каком городе находится человек, проверить соблюдение процедур при регистрации граждан. Центризбирком сам не может проводить опросы сотрудников ЦОНов, запрашивать документы. Есть еще одно требование: если человек меняет прописку, то он должен это сделать и в паспорте либо в чипе, либо заменить старый документ новым. С другой стороны, бывает, что человек долгое время проживает по одному адресу, но там не зарегистрирован», — заметила Гульнара Джурабаева.

Она добавила, что изменения в список избирателей можно вносить за 15 дней до дня голосования.