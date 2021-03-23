Референдум. За рубежом проголосуют 54 тысячи 138 кыргызстанцев

За рубежом участие в референдуме смогут принять 54 тысячи 138 кыргызстанцев. Об этом сообщает ЦИК.

В ведомстве уточнили, что на организацию плебисцита за пределами республики будет потрачено 12 миллионов сомов. Количество участков (48) остается неизменным.

За рубежом будет применяться форма № 2. Подать заявление об изменении избирательного адреса можно до 27 марта.

В Кыргызстане в предварительный список вошли 3 миллиона 597 тысяч граждан. Уточняется, что внести коррективы и сдать биометрику можно также до 27 марта. В рамках кампании по сдаче биометрических данных процедуру прошли 2,3 тысячи человек. 183 подали документы на обмен паспортов, 585 — на смену прописки.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.