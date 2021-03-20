Посол Японии в Кыргызстане Сигэки Маэда поздравил граждан с Ноорузом

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызстане Сигэки Маэда поздравил граждан с наступающим праздником Нооруз. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По его данным, к поздравлению также присоединился и коллектив посольства. Кыргызстанцам пожелали здоровья и благополучия.

«Согласно Трудовому кодексу Кыргызстана, праздник Нооруз является нерабочим днем и переносится на понедельник. Поэтому сообщаем, что 22 марта посольство Японии работать не будет», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Бишкеке введены ограничения на проведение массовых мероприятий, приуроченных к празднику Нооруз.