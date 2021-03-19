Референдум. Ректор вуза создал группу агитации, в ЦИК спорят, законно ли это

В ЦИК обсуждают заявки агитационных групп за и против референдума по принятию проекта новой редакции Конституции, которые сданы на регистрацию.

Сегодня на обсуждение представлено девять групп. Уточняется, что из них — восемь намерены выступать за вынесенный на плебисцит проект Основного закона и одна — против.

При этом при регистрации группы за предложенный вариант Конституции вопросы у членов ЦИК вызвал ее глава — ректор Академии госуправления при президенте Алмазбек Акматалиев.

Кайрат Осмоналиев считает, что он не может выступать агитатором, поскольку является главой вуза, встроенного в систему президентского аппарата. Выступать агитатором его ректор не должен, так как есть риск применения административного ресурса. Его поддержала Гульнара Джурабаева.

Кайрат Осмоналиев предложил отложить этот вопрос, напомнив — у ЦИК есть в запасе 10 дней, в течение которых они должны рассмотреть поданные заявки.

Однако другой член ЦИК Акылбек Сариев отметил, что в перечень лиц, которым запрещено участвовать в агитации, ректоры высших учебных заведений, в том числе государственных, не входят.

Обсуждение вопроса о регистрации группы во главе с Алмазбеком Акматалиевым отложили.

Пока удовлетворены заявки 13 агитационных групп.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.