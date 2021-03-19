Референдум. В предварительный список вошли 3 миллиона 597 тысяч избирателей

ЦИК сформировала предварительные списки участников референдума. Они размещены на государственном портале избирателей «Тизме» и вывешены на 2 тысячах 482 участках.

Согласно списку, в Кыргызстане 3 миллиона 597 тысяч 476 граждан с правом голоса, из них мужчин — 1 миллион 721 тысяча 153, женщин — 1 миллион 876 тысяч 324, или 47,84 и 52,16 процента соответственно. По сравнению с окончательным списком избирателей на выборах главы государства, прошедших 10 января, рост составляет 33 тысячи 902 избирателя.

За пределами Кыргызской Республики образованы 48 избирательных участков, число участников референдума на предварительном списке — 54 тысячи 138 граждан.

До 27 марта для участия в референдуме необходимо уточнить свои персональные данные в списке:

на государственном портале избирателей «Тизме»;

на своем избирательном участке;

позвонив или отправив на номер 119 СМС с указанием своего ПИН — номера, указанного в паспорте (звонок и СМС бесплатные), при этом вы получите номер и адрес своего избирательного участка.

В случае обнаружения любой ошибки или неточности в списке избирателей необходимо также до 27 марта обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных, предъявив ID-карту.

При подаче заявления на избирательном участке участник референдума обязательно проходит биометрическую идентификацию.