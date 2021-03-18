Референдум. ЦИК зарегистрировала еще одну группу против

ЦИК зарегистрировала еще одну агитационную группу против. Отмечается, что ее возглавляет Клара Сооронкулова.

Она баллотируется в депутаты по списку политической партии «Реформа». В Центризбиркоме уточнили — закон не запрещает кандидатам и действующим депутатам выступать за или против плебисцита и внесенного на него вопроса.

Таким образом, зарегистрированы пока пять агитационных групп: три за и две против.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.