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Власть

Удивляемся криминальным новостям. Артем Новиков о важности внешкольного обучения

«Необходимо придать особое значение восстановлению системы внешкольного образования», — заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на совещании в режиме видео-конференц-связи с учителями всех регионов страны.

Он отметил, что в настоящее время нормативно-правовая база по внешкольному образованию несовершенна.

Типовое положение о внешкольных организациях принято еще в 1997 году, и с тех пор абсолютно не претерпевает никаких изменений.

Артем Новиков

Артем Новиков также отметил недостаточное программное и учебно-методическое обеспечение внешкольного образования, кружков. По его словам, сегодня Кыргызская академия образования занимается разработкой учебных программ, но не методических рекомендаций для внешкольного образования.

Первый вице-премьер отметил, что в Бишкеке работают шесть внешкольных организаций, Таласской и Нарынской областях — по четыре, Баткенской — 5. «А в Джалал-Абадской области их 22. Фактически, там удалось сохранить это направление», — заявил он.

Артем Новиков подчеркнул, что внешкольное образование не только обеспечивает занятость детей во время внеучебного процесса, повышает их компетенции и развивает навыки. «Но оно решает и социальные проблемы, такие как профилактика безнадзорности, правонарушений, сокращение распространения в подростковой среде вредных привычек. Дети должны быть заняты полезным и интересным делом, а не оставаться представленными самим себе. А потом мы удивляемся криминальным сводкам», — сказал он.

Чем заниматься детям, если государство не обеспечивает им возможность для самореализации и саморазвития?

Артем Новиков

Первый вице-премьер считает, что вопросу восстановления системы внешкольного образования необходимо придать особое значение. Необходимо провести полную инвентаризацию нормативно-правовой базы внешкольных организаций, разработать типовые положения, программы кружков, студий и так далее. «И интегрировать ее в систему школьного процесса. Необходимо планировать и начать готовить специалистов в колледжах и вузах, которые будут заниматься внешкольной подготовкой, в том числе на грантовой основе, пересмотреть оплату за внешкольную работу педагогам, совместно с органами МСУ провести инвентаризацию пустующих помещений, чтобы разместить в них кружки, студии», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186927/
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