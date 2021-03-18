Правительство ввело запрет на экспорт сахара и растительного масла в связи с ростом цен на них. Об этом на брифинге сообщил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков.

По его словам, власти стараются сделать все, чтобы не допустить в стране дефицита продуктов первой необходимости и снизить цены на них.

«Премьер-министр подписал постановление, согласно которому запрещается экспорт сахара и растительного масла из страны. Думаю, это положительно скажется на внутреннем рынке и на продовольственной безопасности страны. На сегодня в стране нет нехватки муки, сахара, растительного масла», — сказал Аскарбек Джаныбеков.