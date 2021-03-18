11:38
USD 84.80
EUR 100.91
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум. ЦИК зарегистрировала агитационные группы

ЦИК зарегистрировала группы за и против референдума по принятию проекта новой редакции Конституции. Решение принято сегодня на заседании.

Уточняется, что две группы за и две — против. ЦИК также зарегистрировала уполномоченных по финансам этих групп. Таким образом, в течение пяти календарных дней группам следует создать избирательные фонды и через них оплачивать размещение материалов в СМИ. 

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 нардепов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 депутата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186870/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в Бишкекский городской кенеш: что обещают нам партии
Референдум. Официальные итоги ЦИК подведет до 2 мая
Референдум. ЦИК утвердила текст и форму бюллетеня
Референдум. Пока ни одна группа не подала заявку на участие в агитации
Референдум. Списки стационарных больных будут составлены до 29 марта
Референдум. На зарплату членам ТИК и УИК уйдет 5 миллионов 758 тысяч сомов
Знаете, какие изменения вносятся в Конституцию? Опрос
Референдум. Агитационные группы должны создать избирательные фонды
Референдум. Бюллетени изготовят до 1 апреля
Референдум по принятию Конституции обойдется в 55 миллионов 642 тысячи сомов
Популярные новости
Почему США не&nbsp;выдают сбежавшего Аскарбека Шадиева. Комментарий посольства Почему США не выдают сбежавшего Аскарбека Шадиева. Комментарий посольства
США ведут политику двойных стандартов. Садыр Жапаров о&nbsp;деле Камчи Кольбаева США ведут политику двойных стандартов. Садыр Жапаров о деле Камчи Кольбаева
Садыр Жапаров и&nbsp;Владимир Путин встретятся в&nbsp;эфире прямого телемоста. Для чего? Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся в эфире прямого телемоста. Для чего?
Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и&nbsp;Отунбаеву: акция продолжается Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: акция продолжается
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане прошли футбольные фестивальные турниры, посвященные женщинам В Кыргызстане прошли футбольные фестивальные турниры, посвященные женщинам
Проект &laquo;Вылечить туберкулез&raquo; выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой Проект «Вылечить туберкулез» выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой
&laquo;Альянс Алтын&raquo; готов к&nbsp;пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя «Альянс Алтын» готов к пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя
&laquo;Гемотест&raquo; сделал проверку щитовидной железы доступнее «Гемотест» сделал проверку щитовидной железы доступнее
18 марта, четверг
11:34
COVID-19 в мире. Заразились более 121,1 миллиона, умерли более 2,6 миллиона COVID-19 в мире. Заразились более 121,1 миллиона, умерл...
11:29
Третья волна COVID. Решения об ограничительных мерах будут приниматься на местах
11:19
Год с COVID-19 вскрыл проблемы в системе здравоохранения страны
11:17
Выборы в БГК. В ЦИК спорят, нарушил ли Жаныбек Абиров правила агитации
11:09
В Кыргызстане коронавирусом болеют 684 человека, 102 — в тяжелом состоянии