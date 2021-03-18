Референдум. ЦИК зарегистрировала агитационные группы

ЦИК зарегистрировала группы за и против референдума по принятию проекта новой редакции Конституции. Решение принято сегодня на заседании.

Уточняется, что две группы за и две — против. ЦИК также зарегистрировала уполномоченных по финансам этих групп. Таким образом, в течение пяти календарных дней группам следует создать избирательные фонды и через них оплачивать размещение материалов в СМИ.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 нардепов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 депутата.