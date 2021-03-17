Местные выборы. Партия «Ак Бата» отозвала жалобу на ТИК Бишкека

Партия «Ак Бата» отозвала жалобу на ТИК Бишкека. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, политическая организация согласилась с доводами территориальной избирательной комиссии о том, что претензии политорганизации к проведению жеребьевки необоснованны.

«Во-первых, какой-либо порядковый список политических партий для участия в жеребьевке членами территориальной избирательной комиссии не составлялся. Во-вторых, процедура проведения жеребьевки прописана в инструкции. В-третьих, сам порядок регистрации списков кандидатов от политических партий не регулируется каким-либо нормативным правовым актом. В-четвертых, в связи с большим количеством участвующих в выборах политических партий, первичная проверка документов, а также контрольная на предмет полноценного устранения несоответствий проводилась всеми членами Бишкекской ТИК. Дальнейшая регистрация списков кандидатов завершается по мере окончания контрольной проверки. В-пятых, решения Бишкекской ТИК о регистрации списков кандидатов, представленных политическим партиями, не были обжалованы в установленные законодательством сроки ни одной из политических партий», — говорится в пояснении.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.