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Власть

Узбекистан готов поставить в Кыргызстан семена пшеницы и хлопка и саженцы

Кыргызстан и Узбекистан подписали дорожную карту по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В документ включены вопросы по поставке сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеля, семян, испытанию, регистрации и допуску на территории двух стран новых сортов зерновых и других культур, обучению студентов по направлению «животноводство» в узбекских высших учебных заведениях, а также по сотрудничеству на базе научно-исследовательских институтов.

Узбекистан готов предоставить Кыргызстану 10 тысяч саженцев плодово-ягодных деревьев, 1 тысячу тонн семян озимой пшеницы и 500 тонн семян хлопка сорта Султан.

«Стороны также обсудили возможность строительства теплицы площадью 1 тысяча квадратных метров, экспорта мяса и живых животных, привлечение инвестиций в совместные предприятия в области мясопереработки. Состоялась встреча с руководством АО «Узкимесаноат», в рамках которой достигнута договоренность о ежедневной и бесперебойной поставке минеральных удобрений в Кыргызстан в объеме 800-1 тысячи тонн», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186714/
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