Референдум. ЦИК утвердила текст и форму бюллетеня

ЦИК утвердила текст и форму бюллетеня для референдума по принятию проекта новой редакции Конституции, назначенного на 11 апреля.

Уточняется, что гражданам предстоит проголосовать за или против предложенной редакции Основного закона. Вопрос был обозначен в законе о назначении плебисцита. Он звучит так: принять Закон «О Конституции Кыргызской Республики. На выбор предлагается два варианта ответа — да или нет.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 нардепов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 депутата.