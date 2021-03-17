Референдум. Официальные итоги ЦИК подведет до 2 мая

Официальные итоги референдума по принятию проекта новой редакции Конституции подведут не раньше 2 мая. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, публикация в СМИ результатов плебисцита должна быть в течение двух недель со дня определения результатов.

Для местных выборов и всенародного голосования будет два отдельных списка избирателей, явка также будет считаться отдельно.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.