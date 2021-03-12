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Власть

Улукбек Марипов с рабочей поездкой посетит Джалал-Абадскую и Ошскую области

Премьер-министр Улукбек Марипов с рабочей поездкой посетит Джалал-Абадскую и Ошскую области. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, Улукбек Марипов примет участие в церемонии закладки капсулы ряда социальных объектов, ознакомится с деятельностью сельскохозяйственных компаний, встретится с фермерами Араванского района Ошской области.

Премьер ознакомится с состоянием ряда социальных, инфраструктурных объектов и деятельностью некоторых промышленных предприятий в Джалал-Абадской и Ошской областях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186259/
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