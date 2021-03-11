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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Назначение референдума. В парламенте начинается голосование

В Жогорку Кенеше начинается голосование по законопроектам. Депутаты намерены проголосовать в том числе за законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики». 

Регистрацию прошли 100 нардепов, в зале присутствует 80. 

Отметим, для принятия законопроекта о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» требуется не менее 80 голосов нардепов. Маловероятно, что все 80 парламентариев, находящихся сейчас на заседании, единогласно проголосуют за референдум.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186070/
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