Назначение референдума. В парламенте начинается голосование

В Жогорку Кенеше начинается голосование по законопроектам. Депутаты намерены проголосовать в том числе за законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики».

Регистрацию прошли 100 нардепов, в зале присутствует 80.

Отметим, для принятия законопроекта о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» требуется не менее 80 голосов нардепов. Маловероятно, что все 80 парламентариев, находящихся сейчас на заседании, единогласно проголосуют за референдум.