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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Курманкул Зулушев рассказал, какие законопроекты будет вносить Генпрокуратура

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают проект новой редакции Конституции.

Генпрокурора Курманкула Зулушева попросили высказать свое мнение о законности проекта Основного закона.

Глава надзорного органа отметил, что основная цель принятия новой Конституции — изменение формы правления. Кроме того, Зулушев подтвердил, что Генпрокуратура по новому Основному закону может вносить свои законопроекты.

«В новой Конституции Генпрокуратуре и Верховному суду дали полномочия вносить законопроекты. Вы знаете, что сейчас в законодательстве есть пробелы по части правоохранительных органов, судебной системы. В законах также есть и противоречия. Все это происходит потому, что у нас нет полномочий вносить поправки или законопроекты. Вы знаете, что правительство вносит поправки в законы в своих интересах. В первую очередь мы хотим внести поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Принимать эти поправки или нет, решать депутатам», — объяснил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185942/
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