Намаз у подола каждого президента. В парламенте очередная словесная перепалка

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша после внесения законопроекта о референдуме в повестку дня между депутатами Бакытом Торобаевым и Жанаром Акаевым произошла словесная перепалка.

Нардепы обвинили друг друга в близости и служении президентам страны. Бакыт Торобаев напомнил Жанару Акаеву, что он работал с Алмазбеком Атамбаевым. В ответ Жанар Акаев обвинил коллегу, что тот пытается служить каждому главе государства.

«Я горжусь, что работал с Атамбаевым. Мы тогда открыто говорили ему обо всем. А вы читаете намаз у подола каждого президента. Вы не смогли стать достойным сыном своего отца», — парировал Жанар Акаев.

«Ты был балашкой. Он тебя поднял. А потом ты отвернулся от него. Я ни одному президенту не служил, намаз читаю, молясь о благосостоянии народа», — продолжил перепалку Бакыт Торобаев.