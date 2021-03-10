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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум. Кампания может обойтись в 200-300 миллионов сомов

Референдум по принятию новой Конституции может обойтись бюджету в 200-300 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По данным ведомства, плебисцит не будет очень затратным, поскольку в бюллетень включат лишь один вопрос. Самая объемная статья расходов — заработная плата членам УИК, которых более 30 тысяч человек.

«Центризбирком начнет подготовку, как только будет подписан закон о назначении всенародного голосования. Первым делом мы утвердим календарный план, смету расходов и зарегистрируем агитационные группы за и против», — сказал член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Отмечается, что бюллетени должны быть утверждены не позднее 22 марта, а изготовлены — до 1 апреля.

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в Центризбирком 2 марта.

3 марта депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185903/
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