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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Спикер не смог ответить на замечание о голосовании за отсутствующих депутатов

При принятии в первом чтении законопроекта о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» не было нарушений. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил спикер Талант Мамытов.

Депутат Дастан Бекешев спросил у него, насколько законно голосование за отсутствующих парламентариев.

«Перед голосованием мы провели регистрацию. Все депутаты прошли регистрацию. Они были в зале. Есть вопрос только по Дуйшону Торокулову. Но даже если аннулировать его голосование, то достаточно голосов», — ответил Талант Мамытов.

Спикер не ответил на замечание, что многие депутаты голосовали за отсутствующих коллег и проголосовали даже за умершего Алмазбека Акматова и сидящего в СИЗО Кубанычбека Жумалиева.

Отметим, 3 марта на заседании парламента перед голосованием по данному законопроекту регистрацию прошли 96 нардепов. Однако в зале заседаний, и это хорошо видно на видеотрансляции, было не больше 40 членов парламента.

Депутаты Бахадыр Сулайманов, Канат Исаев, Джаныбек Бакчиев, Шаршенбек Абдыкеримов, Алиярбек Абжалиев, Исхак Пирматов, Эмиль Токтошев, Кубанычбек Жумалиев, Дуйшон Торокулов на заседании не присутствовали, но за них проголосовали.

Ссылка: https://24.kg/vlast/185902/
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