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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Бишкекская ТИК не выявила пока в документах партий нарушений

Городские ТИКи продолжают проверку документов партий. Глава Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов рассказал 24.kg о недочетах политорганизаций.

По его словам, согласно закону, в течение 10 дней — до момента регистрации — политобъединениям разрешается исправить мелкие недочеты. В частности, принести справки с места работы или учебы. «Пока никаких серьезных ошибок или несоответствий мы не выявили. Вполне вероятно, если никто не откажется от участия, то все 26 партий и попадут в бюллетень», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что списки претендентов на мандаты и программы будут опубликованы на сайте ЦИК.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — 12 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185817/
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