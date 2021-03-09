Местные выборы. Бишкекская ТИК не выявила пока в документах партий нарушений

Городские ТИКи продолжают проверку документов партий. Глава Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов рассказал 24.kg о недочетах политорганизаций.

По его словам, согласно закону, в течение 10 дней — до момента регистрации — политобъединениям разрешается исправить мелкие недочеты. В частности, принести справки с места работы или учебы. «Пока никаких серьезных ошибок или несоответствий мы не выявили. Вполне вероятно, если никто не откажется от участия, то все 26 партий и попадут в бюллетень», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что списки претендентов на мандаты и программы будут опубликованы на сайте ЦИК.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — 12 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.