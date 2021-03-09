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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. МВД намерено пресекать подкуп и использование админресурса

МВД намерено пресекать подкуп избирателей, использование админресурса и нарушение избирательного законодательства на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
По ее данным, министр Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание с руководителями подразделений ОВД по вопросам усиления общественной безопасности на предстоящих выборах. Глава МВД подчеркнул, что милиция — вне политики. Он поручил принять меры по пресечению подкупа избирателей и использованию административного ресурса, провести разъяснительную работу среди населения.
 
К охране общественного порядка в избирательном процессе будут привлечены более 9 тысяч сотрудников милиции. На избирательных участках будут закреплены около четырех тысяч милиционеров.
 

Согласно информации Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, сформировано 2 тысячи 273 участковые избирательные комиссии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185768/
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