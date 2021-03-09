Местные выборы. МВД намерено пресекать подкуп и использование админресурса

МВД намерено пресекать подкуп избирателей, использование админресурса и нарушение избирательного законодательства на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание с руководителями подразделений ОВД по вопросам усиления общественной безопасности на предстоящих выборах. Глава МВД подчеркнул, что милиция — вне политики. Он поручил принять меры по пресечению подкупа избирателей и использованию административного ресурса, провести разъяснительную работу среди населения.