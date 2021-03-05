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Власть

Садыр Жапаров: Состояние и репутация судей упали до беспрецедентного уровня

Действия судей, подрывающие беспристрастность, компетентность и справедливость, нарушающие этические нормы поведения, и другие подобные негативные явления наносят ущерб не только репутации отдельных служителей Фемиды, но и репутации государства в целом. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на мероприятии, посвященном Дню работников судебной системы.

Как отметил глава государства, Кыргызстану нужна система управления, которая уважает и реализует верховенство закона, несет ответственность за экономические и политические реформы и в первую очередь ответственна перед народом. Он подчеркнул, что построение такой системы напрямую связано с созданием сильной и прозрачной судебной системы, независимой от других ветвей власти.

При этом Садыр Жапаров сказал, что нынешнее состояние и репутация отечественной судебной системы упали до беспрецедентного уровня.

«Это ни для кого не секрет, и в первую очередь в этом виноваты судьи. Сегодня я пришел поговорить с вами лицом к лицу о способах преодоления негативной ситуации вокруг судов, устранения негативных явлений, связанных с судьями, вывода всей системы из бездны и укрепления независимости. Конечно, в профессиональный праздник эти слова могут быть не такими приятными. Но сейчас нет времени выбирать, пора оправдывать надежды и доверие людей, и мы должны вместе работать над решением давних проблем. Иначе история нам не простит», — заявил он.

Президент заметил, что в ближайшее время будет принята новая Конституция и в стране будут проведены серьезные конституционные реформы. По его словам, судебная власть — это особый государственный институт, в котором решаются судьбы тысяч людей. «Важно не допускать судебных ошибок, высокомерия и коррупции, а действенно бороться с ними», — подчеркнул он.

«В соответствии с ними необходима более позитивная работа по судебной реформе. Своими решениями суды влияют на все аспекты жизни, и нам необходимо создать реальную, а не декларативную, институциональную и правовую основу для развития судебной системы», — добавил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185553/
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