Садыр Жапаров поздравил работников судебной системы с праздником

Президент Кыргызстана поздравил работников судебной системы страны с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

При этом Садыр Жапаров отметил, что в обществе в адрес нынешней судебной системы высказывается множество негативных отзывов. Но у него есть твердая уверенность в том, что в судейском корпусе собраны профессиональные, честные, преданные, добросовестные и мужественные люди, готовые и дальше с честью исполнять свой священный долг перед народом по утверждению справедливости и законности.

«Почетная и нелегкая миссия служения правосудию требует от судей и работников судов высокого уровня знаний, опыта и исключительных личных качеств: чести, достоинства, преданности делу. Авторитет судебной ветви власти в значительной мере зависит от того, насколько четко функционирует каждая ее ступень, добросовестно исполняет свои обязанности каждый ее работник», — говорится в тексте поздравления.