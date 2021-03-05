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Власть

Садыр Жапаров поздравил работников судебной системы с праздником

Президент Кыргызстана поздравил работников судебной системы страны с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

При этом Садыр Жапаров отметил, что в обществе в адрес нынешней судебной системы высказывается множество негативных отзывов. Но у него есть твердая уверенность в том, что в судейском корпусе собраны профессиональные, честные, преданные, добросовестные и мужественные люди, готовые и дальше с честью исполнять свой священный долг перед народом по утверждению справедливости и законности.

«Почетная и нелегкая миссия служения правосудию требует от судей и работников судов высокого уровня знаний, опыта и исключительных личных качеств: чести, достоинства, преданности делу. Авторитет судебной ветви власти в значительной мере зависит от того, насколько четко функционирует каждая ее ступень, добросовестно исполняет свои обязанности каждый ее работник», — говорится в тексте поздравления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185511/
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