Улукбек Марипов встретился с послом Саудовской Аравии

Премьер-министр Улукбек Марипов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Кыргызской Республике Абдурахмана бин Сайд бин Мухаммад Аль-Жуму по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе по реализации совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов в КР.

Глава правительства предложил рассмотреть возможность открытия прямого рейса между Кыргызстаном и Саудовской Аравией.

Состоялся обмен мнениями по организации выставочных ярмарок на территории Саудовской Аравии с целью участия отечественных компаний в экспорте продукции и привлечения инвестиций в Кыргызскую Республику.

В свою очередь посол выразил готовность к активизации проектов по всем приоритетным направлениям.