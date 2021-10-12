В ЖК требуют от Марипова оплатить расходы на охрану и проживание в резиденции

Бывший председатель кабинета министров Улукбек Марипов должен оплатить расходы на государственную охрану и за свое проживание в госрезиденции. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам заявил депутат Нурбек Сыдыгалиев.

По его словам, Улукбеку Марипову не положены были госохрана и дом в государственной резиденции.

«За девять месяцев сколько ушло на содержание Улукбека Марипова? Кто оплатит? Мы поручим Счетной палате, чтобы все проверили. А то получается, что каждый может так жить», — сказал депутат.

Исполняющий обязанности председателя кабмина Акылбек Жапаров отметил, что Улукбек Марипов пользовался охраной и жил в государственной резиденции в соответствии с конституционным законом о правительстве переходного периода.

«Его расходы оплатили из бюджета. Это не так много. Считаю неправильным говорить, что он сам должен платить», — вступился за предшественника Акылбек Жапаров.