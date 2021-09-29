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Власть

Улукбек Марипов выступил на форуме KIT. О чем говорили глава кабмина и IT-сектор

Глава кабинета министров принял участие в форуме информационных технологий (KIT), проходящем в Бишкеке в рамках недели цифрового развития Digital week.

Улукбек Марипов отметил, что XXI век становится для человечества периодом масштабных испытаний и противоречий, когда научно-технический прогресс сопровождается разрушением экосистемы планеты, достижения человека в космосе — локальными военными конфликтами, развитие мировой экономики — бедностью и безработицей, демографический рост населения — нехваткой питьевой воды и продовольствия.

«Все эти проблемы свидетельствуют только об одном — необходимо пересмотреть свои подходы и взгляды к реальности, объединить усилия для выработки более цивилизованных стандартов сотрудничества и развития, пересмотреть психологию потребительского отношения к природе и ее ресурсам. Поэтому подобные встречи по самым актуальным вопросам развития, считаю, крайне важны с точки зрения выработки совместных решений. Действительно, новая цифровая реальность стремительно меняет мир», — сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что вопрос цифровизации находится под личным контролем президента, о чем свидетельствует создание при нем Наблюдательного совета по вопросам цифровизации. Создано Агентство по защите персональных данных, построена базовая информационная среда, ориентированная на социальный блок. Ведутся работы по цифровой трансформации налоговых и таможенных органов и внедрению цифровых технологий в государственное управление.

«Государство сегодня готово к созданию условий для бизнеса путем построения конкурентной среды, открытых и доступных процедур совместного партнерства для реализации социально значимых и экономических проектов», — отметил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208682/
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